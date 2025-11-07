Harga Meme Alliance Hari Ini

Harga live Meme Alliance (MMA) hari ini adalah $ 0.00185884, dengan perubahan 0.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MMA ke USD saat ini adalah $ 0.00185884 per MMA.

Meme Alliance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 158,555, dengan suplai yang beredar 85.44M MMA. Selama 24 jam terakhir, MMA diperdagangkan antara $ 0.00180595 (low) dan $ 0.00189819 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.073829, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0011163.

Dalam kinerja jangka pendek, MMA bergerak +0.64% dalam satu jam terakhir dan -20.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Meme Alliance (MMA)

Kapitalisasi Pasar $ 158.56K$ 158.56K $ 158.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 185.57K$ 185.57K $ 185.57K Suplai Peredaran 85.44M 85.44M 85.44M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

