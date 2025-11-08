Harga Memecoindao Hari Ini

Harga live Memecoindao ($MEMES) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $MEMES ke USD saat ini adalah -- per $MEMES.

Memecoindao saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,770, dengan suplai yang beredar 100.00M $MEMES. Selama 24 jam terakhir, $MEMES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01315986, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $MEMES bergerak +0.41% dalam satu jam terakhir dan -8.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Memecoindao ($MEMES)

Kapitalisasi Pasar $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Memecoindao saat ini adalah $ 27.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $MEMES adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.77K.