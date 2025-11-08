Harga memestock Hari Ini

Harga live memestock (MEMESTOCK) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMESTOCK ke USD saat ini adalah -- per MEMESTOCK.

memestock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,460, dengan suplai yang beredar 999.58M MEMESTOCK. Selama 24 jam terakhir, MEMESTOCK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMESTOCK bergerak +3.87% dalam satu jam terakhir dan -19.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar memestock (MEMESTOCK)

Kapitalisasi Pasar $ 37.46K$ 37.46K $ 37.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.46K$ 37.46K $ 37.46K Suplai Peredaran 999.58M 999.58M 999.58M Total Suplai 999,579,532.836887 999,579,532.836887 999,579,532.836887

Kapitalisasi Pasar memestock saat ini adalah $ 37.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMESTOCK adalah 999.58M, dan total suplainya sebesar 999579532.836887. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.46K.