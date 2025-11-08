Harga MeowCat Hari Ini

Harga live MeowCat (MEOW) hari ini adalah $ 0.00029407, dengan perubahan 1.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEOW ke USD saat ini adalah $ 0.00029407 per MEOW.

MeowCat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,407, dengan suplai yang beredar 100.00M MEOW. Selama 24 jam terakhir, MEOW diperdagangkan antara $ 0.00028961 (low) dan $ 0.00029488 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.203246, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00027006.

Dalam kinerja jangka pendek, MEOW bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -6.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MeowCat (MEOW)

Kapitalisasi Pasar $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MeowCat saat ini adalah $ 29.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEOW adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.41K.