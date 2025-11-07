Harga Meowcoin Hari Ini

Harga live Meowcoin (MEWC) hari ini adalah $ 0.00003096, dengan perubahan 18.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEWC ke USD saat ini adalah $ 0.00003096 per MEWC.

Meowcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 256,732, dengan suplai yang beredar 8.29B MEWC. Selama 24 jam terakhir, MEWC diperdagangkan antara $ 0.00003066 (low) dan $ 0.00003986 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00215431, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002019.

Dalam kinerja jangka pendek, MEWC bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan -11.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Meowcoin (MEWC)

Kapitalisasi Pasar $ 256.73K$ 256.73K $ 256.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 256.74K$ 256.74K $ 256.74K Suplai Peredaran 8.29B 8.29B 8.29B Total Suplai 8,292,917,597.018083 8,292,917,597.018083 8,292,917,597.018083

Kapitalisasi Pasar Meowcoin saat ini adalah $ 256.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEWC adalah 8.29B, dan total suplainya sebesar 8292917597.018083. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 256.74K.