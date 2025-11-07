BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live META FINANCIAL AI hari ini adalah 0.00322036 USD. Lacak informasi harga aktual MEFAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEFAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live META FINANCIAL AI hari ini adalah 0.00322036 USD. Lacak informasi harga aktual MEFAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEFAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MEFAI

Info Harga MEFAI

Penjelasan MEFAI

Whitepaper MEFAI

Situs Web Resmi MEFAI

Tokenomi MEFAI

Prakiraan Harga MEFAI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo META FINANCIAL AI

Harga META FINANCIAL AI (MEFAI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MEFAI ke USD:

$0.00322036
$0.00322036$0.00322036
-3.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live META FINANCIAL AI (MEFAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:37:04 (UTC+8)

Informasi Harga META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00312909
$ 0.00312909$ 0.00312909
Low 24 Jam
$ 0.00335298
$ 0.00335298$ 0.00335298
High 24 Jam

$ 0.00312909
$ 0.00312909$ 0.00312909

$ 0.00335298
$ 0.00335298$ 0.00335298

$ 0.02723048
$ 0.02723048$ 0.02723048

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-3.95%

-17.19%

-17.19%

Harga aktual META FINANCIAL AI (MEFAI) adalah $0.00322036. Selama 24 jam terakhir, MEFAI diperdagangkan antara low $ 0.00312909 dan high $ 0.00335298, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMEFAI adalah $ 0.02723048, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MEFAI telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -3.95% selama 24 jam, dan -17.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar META FINANCIAL AI (MEFAI)

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

--
----

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

581.12M
581.12M 581.12M

581,117,073.1380523
581,117,073.1380523 581,117,073.1380523

Kapitalisasi Pasar META FINANCIAL AI saat ini adalah $ 1.87M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEFAI adalah 581.12M, dan total suplainya sebesar 581117073.1380523. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.87M.

Riwayat Harga META FINANCIAL AI (MEFAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga META FINANCIAL AI ke USD adalah $ -0.000132619064768467.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga META FINANCIAL AI ke USD adalah $ +0.0203139207.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga META FINANCIAL AI ke USD adalah $ +0.0314144713.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga META FINANCIAL AI ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000132619064768467-3.95%
30 Days$ +0.0203139207+630.80%
60 Hari$ +0.0314144713+975.50%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan META FINANCIAL AI (MEFAI)

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya META FINANCIAL AI (MEFAI)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga META FINANCIAL AI (USD)

Berapa nilai META FINANCIAL AI (MEFAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda META FINANCIAL AI (MEFAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk META FINANCIAL AI.

Cek prediksi harga META FINANCIAL AI sekarang!

MEFAI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi META FINANCIAL AI (MEFAI)

Memahami tokenomi META FINANCIAL AI (MEFAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MEFAI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang META FINANCIAL AI (MEFAI)

Berapa nilai META FINANCIAL AI (MEFAI) hari ini?
Harga live MEFAI dalam USD adalah 0.00322036 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MEFAI ke USD saat ini?
Harga MEFAI ke USD saat ini adalah $ 0.00322036. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar META FINANCIAL AI?
Kapitalisasi pasar MEFAI adalah $ 1.87M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MEFAI?
Suplai beredar MEFAI adalah 581.12M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MEFAI?
MEFAI mencapai harga ATH sebesar 0.02723048 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MEFAI?
MEFAI mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan MEFAI?
Volume perdagangan 24 jam live MEFAI adalah -- USD.
Akankah harga MEFAI naik lebih tinggi tahun ini?
MEFAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MEFAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:37:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting META FINANCIAL AI (MEFAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,927.10
$100,927.10$100,927.10

-1.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,295.05
$3,295.05$3,295.05

-0.14%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1166
$1.1166$1.1166

+30.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.58
$154.58$154.58

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,927.10
$100,927.10$100,927.10

-1.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,295.05
$3,295.05$3,295.05

-0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.58
$154.58$154.58

-0.85%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1971
$2.1971$2.1971

-1.67%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$955.94
$955.94$955.94

+2.39%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.634
$4.634$4.634

+363.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007601
$0.007601$0.007601

+256.18%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002899
$0.00002899$0.00002899

+169.17%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.7967
$13.7967$13.7967

+125.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0945
$0.0945$0.0945

+89.00%