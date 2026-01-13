Harga MetaFighter Hari Ini

Harga live MetaFighter (MF) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MF ke USD saat ini adalah $ 0 per MF.

MetaFighter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,382, dengan suplai yang beredar 1.06B MF. Selama 24 jam terakhir, MF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.066733, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MetaFighter (MF)

Kapitalisasi Pasar $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.60K$ 61.60K $ 61.60K Suplai Peredaran 1.06B 1.06B 1.06B Total Suplai 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

