Harga Metafluence Hari Ini

Harga live Metafluence (METO) hari ini adalah $ 0.00006288, dengan perubahan 0.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi METO ke USD saat ini adalah $ 0.00006288 per METO.

Metafluence saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 113,113, dengan suplai yang beredar 1.80B METO. Selama 24 jam terakhir, METO diperdagangkan antara $ 0.00006274 (low) dan $ 0.00006289 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04077849, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005845.

Dalam kinerja jangka pendek, METO bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan +0.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Metafluence (METO)

Kapitalisasi Pasar $ 113.11K$ 113.11K $ 113.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 301.63K$ 301.63K $ 301.63K Suplai Peredaran 1.80B 1.80B 1.80B Total Suplai 4,800,000,000.0 4,800,000,000.0 4,800,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Metafluence saat ini adalah $ 113.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar METO adalah 1.80B, dan total suplainya sebesar 4800000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 301.63K.