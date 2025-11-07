BursaDEX+
Harga live Metahero hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual HERO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga Metahero (HERO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HERO ke USD:

$0.00082747
$0.00082747$0.00082747
+1.20%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:29:18 (UTC+8)

Informasi Harga Metahero (HERO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.252021
$ 0.252021$ 0.252021

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

+1.39%

-11.20%

-11.20%

Harga aktual Metahero (HERO) adalah --. Selama 24 jam terakhir, HERO diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHERO adalah $ 0.252021, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HERO telah berubah sebesar +0.39% selama 1 jam terakhir, +1.39% selama 24 jam, dan -11.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Metahero (HERO)

$ 7.75M
$ 7.75M$ 7.75M

--
----

$ 8.08M
$ 8.08M$ 8.08M

9.37B
9.37B 9.37B

9,766,213,274.195873
9,766,213,274.195873 9,766,213,274.195873

Kapitalisasi Pasar Metahero saat ini adalah $ 7.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HERO adalah 9.37B, dan total suplainya sebesar 9766213274.195873. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.08M.

Riwayat Harga Metahero (HERO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Metahero ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Metahero ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Metahero ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Metahero ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.39%
30 Days$ 0-28.03%
60 Hari$ 0-8.93%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Metahero (HERO)

Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world.

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it.

Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077.

We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future.

Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.

Tokenomi Metahero (HERO)

Memahami tokenomi Metahero (HERO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HERO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Metahero (HERO)

Berapa nilai Metahero (HERO) hari ini?
Harga live HERO dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HERO ke USD saat ini?
Harga HERO ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Metahero?
Kapitalisasi pasar HERO adalah $ 7.75M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HERO?
Suplai beredar HERO adalah 9.37B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HERO?
HERO mencapai harga ATH sebesar 0.252021 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HERO?
HERO mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan HERO?
Volume perdagangan 24 jam live HERO adalah -- USD.
Akankah harga HERO naik lebih tinggi tahun ini?
HERO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HERO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Metahero (HERO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

