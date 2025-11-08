Harga MetaQ Hari Ini

Harga live MetaQ (METAQ) hari ini adalah $ 0.00100948, dengan perubahan 15.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi METAQ ke USD saat ini adalah $ 0.00100948 per METAQ.

MetaQ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,263.66, dengan suplai yang beredar 19.08M METAQ. Selama 24 jam terakhir, METAQ diperdagangkan antara $ 0.0010094 (low) dan $ 0.00121938 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.07, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0010094.

Dalam kinerja jangka pendek, METAQ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -93.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MetaQ (METAQ)

Kapitalisasi Pasar $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Suplai Peredaran 19.08M 19.08M 19.08M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MetaQ saat ini adalah $ 19.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar METAQ adalah 19.08M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.01M.