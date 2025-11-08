Harga Metarun Hari Ini

Harga live Metarun (MRUN) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MRUN ke USD saat ini adalah -- per MRUN.

Metarun saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,734, dengan suplai yang beredar 352.48M MRUN. Selama 24 jam terakhir, MRUN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03280047, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MRUN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Metarun (MRUN)

Kapitalisasi Pasar $ 48.73K$ 48.73K $ 48.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 138.26K$ 138.26K $ 138.26K Suplai Peredaran 352.48M 352.48M 352.48M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Metarun saat ini adalah $ 48.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MRUN adalah 352.48M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 138.26K.