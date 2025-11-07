Harga Metavault Trade Hari Ini

Harga live Metavault Trade (MVX) hari ini adalah $ 0.04106684, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MVX ke USD saat ini adalah $ 0.04106684 per MVX.

Metavault Trade saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 103,184, dengan suplai yang beredar 2.51M MVX. Selama 24 jam terakhir, MVX diperdagangkan antara $ 0.03919725 (low) dan $ 0.04208723 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.62, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00148601.

Dalam kinerja jangka pendek, MVX bergerak +0.94% dalam satu jam terakhir dan -12.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Metavault Trade (MVX)

Kapitalisasi Pasar $ 103.18K$ 103.18K $ 103.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 164.27K$ 164.27K $ 164.27K Suplai Peredaran 2.51M 2.51M 2.51M Total Suplai 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

