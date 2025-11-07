BursaDEX+
Harga live MetaZero hari ini adalah 0.00169077 USD. Lacak informasi harga aktual MZERO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MZERO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MZERO

Info Harga MZERO

Penjelasan MZERO

Whitepaper MZERO

Situs Web Resmi MZERO

Tokenomi MZERO

Prakiraan Harga MZERO

Harga MetaZero (MZERO)

Harga Live 1 MZERO ke USD:

$0.00169077
-1.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live MetaZero (MZERO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:09:49 (UTC+8)

Informasi Harga MetaZero (MZERO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00146736
Low 24 Jam
$ 0.0017659
High 24 Jam

$ 0.00146736
$ 0.0017659
$ 0.347356
$ 0.00146736
+12.89%

-1.17%

-14.13%

-14.13%

Harga aktual MetaZero (MZERO) adalah $0.00169077. Selama 24 jam terakhir, MZERO diperdagangkan antara low $ 0.00146736 dan high $ 0.0017659, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMZERO adalah $ 0.347356, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00146736.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MZERO telah berubah sebesar +12.89% selama 1 jam terakhir, -1.17% selama 24 jam, dan -14.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MetaZero (MZERO)

$ 147.28K
--
$ 147.28K
100.00M
99,999,700.0
Kapitalisasi Pasar MetaZero saat ini adalah $ 147.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MZERO adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 99999700.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 147.28K.

Riwayat Harga MetaZero (MZERO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MetaZero ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MetaZero ke USD adalah $ -0.0006781069.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MetaZero ke USD adalah $ -0.0010309764.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MetaZero ke USD adalah $ -0.003911552378636354.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.17%
30 Days$ -0.0006781069-40.10%
60 Hari$ -0.0010309764-60.97%
90 Hari$ -0.003911552378636354-69.82%

Apa yang dimaksud dengan MetaZero (MZERO)

MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities.

Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles.

Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation.

Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets.

Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets.

Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market.

Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya MetaZero (MZERO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga MetaZero (USD)

Berapa nilai MetaZero (MZERO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MetaZero (MZERO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MetaZero.

Cek prediksi harga MetaZero sekarang!

MZERO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi MetaZero (MZERO)

Memahami tokenomi MetaZero (MZERO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MZERO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang MetaZero (MZERO)

Berapa nilai MetaZero (MZERO) hari ini?
Harga live MZERO dalam USD adalah 0.00169077 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MZERO ke USD saat ini?
Harga MZERO ke USD saat ini adalah $ 0.00169077. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MetaZero?
Kapitalisasi pasar MZERO adalah $ 147.28K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MZERO?
Suplai beredar MZERO adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MZERO?
MZERO mencapai harga ATH sebesar 0.347356 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MZERO?
MZERO mencapai harga ATL 0.00146736 USD.
Berapa volume perdagangan MZERO?
Volume perdagangan 24 jam live MZERO adalah -- USD.
Akankah harga MZERO naik lebih tinggi tahun ini?
MZERO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MZERO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MetaZero (MZERO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

