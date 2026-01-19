Berapa nilai MicroBitcoin saat ini?

MicroBitcoin saat ini diperdagangkan seharga Rp0.1538026576450000, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan MBC hari ini, naik atau turun?

MBC telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Bitcoin Fork.

Seberapa populer MicroBitcoin hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual MBC.

Apa yang membuat MicroBitcoin berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Bitcoin Fork dan dibangun di atas jaringan --, MBC menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah MBC yang beredar di pasar?

Terdapat 55974917564.5632 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah MicroBitcoin sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp12249.350696576300000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.