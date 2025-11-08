Harga Mike Hari Ini

Harga live Mike (MIKE) hari ini adalah $ 0.00001839, dengan perubahan 2.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIKE ke USD saat ini adalah $ 0.00001839 per MIKE.

Mike saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,389.94, dengan suplai yang beredar 1.00B MIKE. Selama 24 jam terakhir, MIKE diperdagangkan antara $ 0.00001737 (low) dan $ 0.00001839 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00013531, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001292.

Dalam kinerja jangka pendek, MIKE bergerak +1.05% dalam satu jam terakhir dan +15.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mike (MIKE)

Kapitalisasi Pasar $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Mike saat ini adalah $ 18.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIKE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.39K.