Harga MILEI Solana Hari Ini

Harga live MILEI Solana (MILEI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MILEI ke USD saat ini adalah -- per MILEI.

MILEI Solana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,051.18, dengan suplai yang beredar 999.83M MILEI. Selama 24 jam terakhir, MILEI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MILEI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MILEI Solana (MILEI)

Kapitalisasi Pasar $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Suplai Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Total Suplai 999,832,176.0 999,832,176.0 999,832,176.0

Kapitalisasi Pasar MILEI Solana saat ini adalah $ 15.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MILEI adalah 999.83M, dan total suplainya sebesar 999832176.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.05K.