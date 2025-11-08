Harga Millionaire Hari Ini

Harga live Millionaire (MLNR) hari ini adalah $ 0.00001319, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MLNR ke USD saat ini adalah $ 0.00001319 per MLNR.

Millionaire saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,649.83, dengan suplai yang beredar 959.16M MLNR. Selama 24 jam terakhir, MLNR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00024489, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000389.

Dalam kinerja jangka pendek, MLNR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Millionaire (MLNR)

Kapitalisasi Pasar $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K Suplai Peredaran 959.16M 959.16M 959.16M Total Suplai 959,164,042.8448049 959,164,042.8448049 959,164,042.8448049

