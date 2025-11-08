Harga MindAI Hari Ini

Harga live MindAI (MDAI) hari ini adalah $ 0.02964335, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MDAI ke USD saat ini adalah $ 0.02964335 per MDAI.

MindAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,345, dengan suplai yang beredar 922.48K MDAI. Selama 24 jam terakhir, MDAI diperdagangkan antara $ 0.02964335 (low) dan $ 0.02964335 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 32.06, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02907893.

Dalam kinerja jangka pendek, MDAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MindAI (MDAI)

Kapitalisasi Pasar $ 27.35K$ 27.35K $ 27.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.64K$ 29.64K $ 29.64K Suplai Peredaran 922.48K 922.48K 922.48K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MindAI saat ini adalah $ 27.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MDAI adalah 922.48K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.64K.