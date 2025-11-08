Harga Minerva Wallet Hari Ini

Harga live Minerva Wallet (MIVA) hari ini adalah $ 0.00185105, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIVA ke USD saat ini adalah $ 0.00185105 per MIVA.

Minerva Wallet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,364, dengan suplai yang beredar 13.70M MIVA. Selama 24 jam terakhir, MIVA diperdagangkan antara $ 0.00183595 (low) dan $ 0.00185091 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.576706, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00182931.

Dalam kinerja jangka pendek, MIVA bergerak +0.05% dalam satu jam terakhir dan +0.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Minerva Wallet (MIVA)

Kapitalisasi Pasar $ 25.36K$ 25.36K $ 25.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Suplai Peredaran 13.70M 13.70M 13.70M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Minerva Wallet saat ini adalah $ 25.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIVA adalah 13.70M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.85M.