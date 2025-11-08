Harga MineTard AI Hari Ini

Harga live MineTard AI (MTARD) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MTARD ke USD saat ini adalah -- per MTARD.

MineTard AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,269, dengan suplai yang beredar 999.86M MTARD. Selama 24 jam terakhir, MTARD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0090891, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MTARD bergerak +0.42% dalam satu jam terakhir dan -23.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MineTard AI (MTARD)

Kapitalisasi Pasar $ 31.27K$ 31.27K $ 31.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.27K$ 31.27K $ 31.27K Suplai Peredaran 999.86M 999.86M 999.86M Total Suplai 999,860,569.790211 999,860,569.790211 999,860,569.790211

Kapitalisasi Pasar MineTard AI saat ini adalah $ 31.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MTARD adalah 999.86M, dan total suplainya sebesar 999860569.790211. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.27K.