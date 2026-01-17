Harga Mini Donald Hari Ini

Harga live Mini Donald (BARRON) hari ini adalah $ 0.00013364, dengan perubahan 0.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BARRON ke USD saat ini adalah $ 0.00013364 per BARRON.

Mini Donald saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 133,644, dengan suplai yang beredar 1.00B BARRON. Selama 24 jam terakhir, BARRON diperdagangkan antara $ 0.00013006 (low) dan $ 0.00013493 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00841015, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005459.

Dalam kinerja jangka pendek, BARRON bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan +4.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mini Donald (BARRON)

Kapitalisasi Pasar $ 133.64K$ 133.64K $ 133.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 133.64K$ 133.64K $ 133.64K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Mini Donald saat ini adalah $ 133.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BARRON adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 133.64K.