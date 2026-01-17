Harga Mini Donald (BARRON)
Harga live Mini Donald (BARRON) hari ini adalah $ 0.00013364, dengan perubahan 0.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BARRON ke USD saat ini adalah $ 0.00013364 per BARRON.
Mini Donald saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 133,644, dengan suplai yang beredar 1.00B BARRON. Selama 24 jam terakhir, BARRON diperdagangkan antara $ 0.00013006 (low) dan $ 0.00013493 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00841015, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005459.
Dalam kinerja jangka pendek, BARRON bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan +4.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Mini Donald saat ini adalah $ 133.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BARRON adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 133.64K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Mini Donald ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Mini Donald ke USD adalah $ +0.0000196092.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Mini Donald ke USD adalah $ +0.0000031677.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Mini Donald ke USD adalah $ -0.0000687833851869329.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.59%
|30 Days
|$ +0.0000196092
|+14.67%
|60 Hari
|$ +0.0000031677
|+2.37%
|90 Hari
|$ -0.0000687833851869329
|-33.97%
Pada tahun 2040, harga Mini Donald berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga live saat ini dari Mini Donald?
Mini Donald dihargai sebesar Rp2.25885082847164000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.59% selama 24 jam terakhir.
Berapa aktivitas perdagangan yang terlihat hari ini?
Total Rp-- telah diperdagangkan di berbagai bursa utama, menandakan partisipasi aktif di pasar dan likuiditas yang berkelanjutan.
Seberapa likuid pasar BARRON?
Skor likuiditas sebesar --/100 mencerminkan seberapa dalam buku pesanan, seberapa efisien pesanan besar dapat dieksekusi, dan seberapa ketat spread pada pasangan perdagangan utama.
Apa yang ditunjukkan oleh rentang perdagangan harian?
Pergerakan harga antara Rp2.19833985895706000 dan Rp2.28065506050343000 menyoroti tingkat volatilitas saat ini dan momentum intraday.
Bagaimana peringkat Mini Donald saat ini di pasar?
Saat ini berada di peringkat #6722, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp2258918438.493444000.
Bagaimana peran pasokan dalam stabilitas harga?
Pasokan token yang beredar sebanyak 1000000000.0 secara langsung memengaruhi perilaku harga, terutama selama periode permintaan tinggi atau kelangkaan.
Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profil likuiditas Mini Donald?
Likuiditas bergantung pada aktivitas pembuat pasar, keragaman pasangan perdagangan, kedalaman bursa, serta keterlibatan ekosistem dari jaringan --.
