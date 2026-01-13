Berapa nilai minidev saat ini?

minidev saat ini diperdagangkan seharga Rp0.03672115582020000, dengan pergerakan harga sebesar -2.08% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan MINI hari ini, naik atau turun?

MINI telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Launchpad,Base Ecosystem.

Seberapa populer minidev hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual MINI.

Apa yang membuat minidev berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Launchpad,Base Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, MINI menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah MINI yang beredar di pasar?

Terdapat 65000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah minidev sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp0.12599736033720000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.03318379677330000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.