Harga minji Hari Ini

Harga live minji (MINJI) hari ini adalah $ 0.0000094, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MINJI ke USD saat ini adalah $ 0.0000094 per MINJI.

minji saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,964.42, dengan suplai yang beredar 953.72M MINJI. Selama 24 jam terakhir, MINJI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00058011, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000932.

Dalam kinerja jangka pendek, MINJI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar minji (MINJI)

Kapitalisasi Pasar $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.39K$ 9.39K $ 9.39K Suplai Peredaran 953.72M 953.72M 953.72M Total Suplai 999,105,493.28947 999,105,493.28947 999,105,493.28947

