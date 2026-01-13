Harga Mixoor Hari Ini

Harga live Mixoor (MIXOOR) hari ini adalah $ 0.00191132, dengan perubahan 1.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIXOOR ke USD saat ini adalah $ 0.00191132 per MIXOOR.

Mixoor saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 114,679, dengan suplai yang beredar 60.00M MIXOOR. Selama 24 jam terakhir, MIXOOR diperdagangkan antara $ 0.00187355 (low) dan $ 0.00202448 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0025375, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00159062.

Dalam kinerja jangka pendek, MIXOOR bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mixoor (MIXOOR)

Kapitalisasi Pasar $ 114.68K$ 114.68K $ 114.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 114.68K$ 114.68K $ 114.68K Suplai Peredaran 60.00M 60.00M 60.00M Total Suplai 59,999,999.444478 59,999,999.444478 59,999,999.444478

Kapitalisasi Pasar Mixoor saat ini adalah $ 114.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIXOOR adalah 60.00M, dan total suplainya sebesar 59999999.444478. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 114.68K.