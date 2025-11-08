Harga Miya Hari Ini

Harga live Miya (MIYA) hari ini adalah $ 0.00003988, dengan perubahan 7.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIYA ke USD saat ini adalah $ 0.00003988 per MIYA.

Miya saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,446, dengan suplai yang beredar 977.62M MIYA. Selama 24 jam terakhir, MIYA diperdagangkan antara $ 0.00003817 (low) dan $ 0.00004347 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00257741, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003156.

Dalam kinerja jangka pendek, MIYA bergerak +2.60% dalam satu jam terakhir dan -26.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Miya (MIYA)

Kapitalisasi Pasar $ 38.45K$ 38.45K $ 38.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.45K$ 38.45K $ 38.45K Suplai Peredaran 977.62M 977.62M 977.62M Total Suplai 977,620,242.000692 977,620,242.000692 977,620,242.000692

Kapitalisasi Pasar Miya saat ini adalah $ 38.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIYA adalah 977.62M, dan total suplainya sebesar 977620242.000692. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.45K.