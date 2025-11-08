Harga MM72 Hari Ini

Harga live MM72 (MM72) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MM72 ke USD saat ini adalah -- per MM72.

MM72 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 75,656, dengan suplai yang beredar 70.00B MM72. Selama 24 jam terakhir, MM72 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00502433, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MM72 bergerak +0.55% dalam satu jam terakhir dan -21.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MM72 (MM72)

Kapitalisasi Pasar $ 75.66K$ 75.66K $ 75.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 108.08K$ 108.08K $ 108.08K Suplai Peredaran 70.00B 70.00B 70.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

