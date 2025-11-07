Harga MNet Continuum Hari Ini

Harga live MNet Continuum (NUUM) hari ini adalah $ 0.00137828, dengan perubahan 2.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NUUM ke USD saat ini adalah $ 0.00137828 per NUUM.

MNet Continuum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 182,331, dengan suplai yang beredar 132.42M NUUM. Selama 24 jam terakhir, NUUM diperdagangkan antara $ 0.00134781 (low) dan $ 0.00141874 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.603414, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00110042.

Dalam kinerja jangka pendek, NUUM bergerak +0.80% dalam satu jam terakhir dan -16.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MNet Continuum (NUUM)

Kapitalisasi Pasar $ 182.33K$ 182.33K $ 182.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Suplai Peredaran 132.42M 132.42M 132.42M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MNet Continuum saat ini adalah $ 182.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NUUM adalah 132.42M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.38M.