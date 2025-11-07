Harga MollarsToken Hari Ini

Harga live MollarsToken (MOLLARS) hari ini adalah $ 0.01413628, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOLLARS ke USD saat ini adalah $ 0.01413628 per MOLLARS.

MollarsToken saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 98,430, dengan suplai yang beredar 6.96M MOLLARS. Selama 24 jam terakhir, MOLLARS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.542738, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00481125.

Dalam kinerja jangka pendek, MOLLARS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MollarsToken (MOLLARS)

Kapitalisasi Pasar $ 98.43K$ 98.43K $ 98.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 116.81K$ 116.81K $ 116.81K Suplai Peredaran 6.96M 6.96M 6.96M Total Suplai 8,262,932.0 8,262,932.0 8,262,932.0

Kapitalisasi Pasar MollarsToken saat ini adalah $ 98.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOLLARS adalah 6.96M, dan total suplainya sebesar 8262932.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 116.81K.