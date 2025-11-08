Harga MomoAI Hari Ini

Harga live MomoAI (MTOS) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MTOS ke USD saat ini adalah -- per MTOS.

MomoAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,528.72, dengan suplai yang beredar 498.34M MTOS. Selama 24 jam terakhir, MTOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02217375, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MTOS bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -4.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MomoAI (MTOS)

Kapitalisasi Pasar $ 17.53K$ 17.53K $ 17.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 70.35K$ 70.35K $ 70.35K Suplai Peredaran 498.34M 498.34M 498.34M Total Suplai 1,999,999,341.45 1,999,999,341.45 1,999,999,341.45

