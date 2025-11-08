Harga Mona Hari Ini

Harga live Mona (MONA) hari ini adalah $ 0.00425295, dengan perubahan 2.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONA ke USD saat ini adalah $ 0.00425295 per MONA.

Mona saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,715, dengan suplai yang beredar 8.57M MONA. Selama 24 jam terakhir, MONA diperdagangkan antara $ 0.00398116 (low) dan $ 0.00428562 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.363646, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00321311.

Dalam kinerja jangka pendek, MONA bergerak +1.78% dalam satu jam terakhir dan -26.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mona (MONA)

Kapitalisasi Pasar $ 36.72K$ 36.72K $ 36.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.72K$ 36.72K $ 36.72K Suplai Peredaran 8.57M 8.57M 8.57M Total Suplai 8,567,028.548105989 8,567,028.548105989 8,567,028.548105989

Kapitalisasi Pasar Mona saat ini adalah $ 36.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MONA adalah 8.57M, dan total suplainya sebesar 8567028.548105989. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.72K.