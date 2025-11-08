Harga Mona Arcane Hari Ini

Harga live Mona Arcane (MONA) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONA ke USD saat ini adalah -- per MONA.

Mona Arcane saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,847, dengan suplai yang beredar 999.68M MONA. Selama 24 jam terakhir, MONA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0148579, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MONA bergerak +2.34% dalam satu jam terakhir dan -20.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mona Arcane (MONA)

Kapitalisasi Pasar $ 41.85K$ 41.85K $ 41.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.85K$ 41.85K $ 41.85K Suplai Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Total Suplai 999,678,176.072269 999,678,176.072269 999,678,176.072269

