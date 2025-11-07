Harga Moo Cow Hari Ini

Harga live Moo Cow (MOOCOW) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOOCOW ke USD saat ini adalah -- per MOOCOW.

Moo Cow saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 87,706, dengan suplai yang beredar 420.69B MOOCOW. Selama 24 jam terakhir, MOOCOW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOOCOW bergerak +0.64% dalam satu jam terakhir dan -23.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moo Cow (MOOCOW)

Kapitalisasi Pasar $ 87.71K$ 87.71K $ 87.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 87.71K$ 87.71K $ 87.71K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

