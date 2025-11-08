Harga MOONDOGE Hari Ini

Harga live MOONDOGE (MOONDOGE) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOONDOGE ke USD saat ini adalah -- per MOONDOGE.

MOONDOGE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,473, dengan suplai yang beredar 998.97M MOONDOGE. Selama 24 jam terakhir, MOONDOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01037486, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOONDOGE bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan +8.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MOONDOGE (MOONDOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 52.47K$ 52.47K $ 52.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.47K$ 52.47K $ 52.47K Suplai Peredaran 998.97M 998.97M 998.97M Total Suplai 998,972,069.789033 998,972,069.789033 998,972,069.789033

Kapitalisasi Pasar MOONDOGE saat ini adalah $ 52.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOONDOGE adalah 998.97M, dan total suplainya sebesar 998972069.789033. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.47K.