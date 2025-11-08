Harga Moongate Fun Hari Ini

Harga live Moongate Fun (MGTAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MGTAI ke USD saat ini adalah -- per MGTAI.

Moongate Fun saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,679.39, dengan suplai yang beredar 4.80B MGTAI. Selama 24 jam terakhir, MGTAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MGTAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moongate Fun (MGTAI)

Kapitalisasi Pasar $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Suplai Peredaran 4.80B 4.80B 4.80B Total Suplai 4,795,903,432.957713 4,795,903,432.957713 4,795,903,432.957713

Kapitalisasi Pasar Moongate Fun saat ini adalah $ 9.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MGTAI adalah 4.80B, dan total suplainya sebesar 4795903432.957713. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.68K.