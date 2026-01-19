Berapa harga live Morphware?

Morphware diperdagangkan pada Rp320.29133032316050000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -11.52% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini XMW?

Volatilitas harga XMW dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Morphware?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp319.0509372413400000 (rendah) dan Rp362.10368139436550000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan XMW?

Dalam 24 jam terakhir, XMW mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp4226.902665467400000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp95.20147888752200000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Morphware?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan XMW dengan token Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,DePIN lainnya?

Dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,DePIN, XMW menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.