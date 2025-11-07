Harga Murad Hari Ini

Harga live Murad (MURAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MURAD ke USD saat ini adalah -- per MURAD.

Murad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 109,943, dengan suplai yang beredar 999.67M MURAD. Selama 24 jam terakhir, MURAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00108684, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MURAD bergerak +0.91% dalam satu jam terakhir dan -20.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Murad (MURAD)

Kapitalisasi Pasar $ 109.94K$ 109.94K $ 109.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 109.94K$ 109.94K $ 109.94K Suplai Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Total Suplai 999,665,715.965116 999,665,715.965116 999,665,715.965116

Kapitalisasi Pasar Murad saat ini adalah $ 109.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MURAD adalah 999.67M, dan total suplainya sebesar 999665715.965116. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.94K.