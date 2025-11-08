Harga Must Hari Ini

Harga live Must (MUST) hari ini adalah $ 0.611713, dengan perubahan 0.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MUST ke USD saat ini adalah $ 0.611713 per MUST.

Must saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,022, dengan suplai yang beredar 101.39K MUST. Selama 24 jam terakhir, MUST diperdagangkan antara $ 0.588942 (low) dan $ 0.619429 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 647.3, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.554314.

Dalam kinerja jangka pendek, MUST bergerak +0.40% dalam satu jam terakhir dan -17.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Must (MUST)

Kapitalisasi Pasar $ 62.02K$ 62.02K $ 62.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 611.71K$ 611.71K $ 611.71K Suplai Peredaran 101.39K 101.39K 101.39K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Must saat ini adalah $ 62.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MUST adalah 101.39K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 611.71K.