Harga Mustang Hari Ini

Harga live Mustang (MUST) hari ini adalah $ 0.997219, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MUST ke USD saat ini adalah $ 0.997219 per MUST.

Mustang saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,574,340, dengan suplai yang beredar 5.59M MUST. Selama 24 jam terakhir, MUST diperdagangkan antara $ 0.997122 (low) dan $ 0.997222 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.998253, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.991139.

Dalam kinerja jangka pendek, MUST bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mustang (MUST)

Kapitalisasi Pasar $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M Suplai Peredaran 5.59M 5.59M 5.59M Total Suplai 5,589,884.325430748 5,589,884.325430748 5,589,884.325430748

Kapitalisasi Pasar Mustang saat ini adalah $ 5.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MUST adalah 5.59M, dan total suplainya sebesar 5589884.325430748. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.57M.