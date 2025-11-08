Harga Muttski Hari Ini

Harga live Muttski (WOOF) hari ini adalah --, dengan perubahan 17.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOOF ke USD saat ini adalah -- per WOOF.

Muttski saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,096, dengan suplai yang beredar 11,000.00T WOOF. Selama 24 jam terakhir, WOOF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WOOF bergerak +3.85% dalam satu jam terakhir dan +9.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Muttski (WOOF)

Kapitalisasi Pasar $ 41.10K$ 41.10K $ 41.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.10K$ 41.10K $ 41.10K Suplai Peredaran 11,000.00T 11,000.00T 11,000.00T Total Suplai 1.1e+16 1.1e+16 1.1e+16

Kapitalisasi Pasar Muttski saat ini adalah $ 41.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOOF adalah 11,000.00T, dan total suplainya sebesar 1.1e+16. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.10K.