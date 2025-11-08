Harga Myra Hari Ini

Harga live Myra (MYRA) hari ini adalah $ 0.00006892, dengan perubahan 0.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MYRA ke USD saat ini adalah $ 0.00006892 per MYRA.

Myra saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 68,918, dengan suplai yang beredar 999.95M MYRA. Selama 24 jam terakhir, MYRA diperdagangkan antara $ 0.00006622 (low) dan $ 0.00006958 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02015169, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006504.

Dalam kinerja jangka pendek, MYRA bergerak +1.31% dalam satu jam terakhir dan -18.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Myra (MYRA)

Kapitalisasi Pasar $ 68.92K$ 68.92K $ 68.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.92K$ 68.92K $ 68.92K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Total Suplai 999,945,142.0 999,945,142.0 999,945,142.0

Kapitalisasi Pasar Myra saat ini adalah $ 68.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MYRA adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999945142.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.92K.