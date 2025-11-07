Harga Nash Smart Finance Hari Ini

Harga live Nash Smart Finance (NASF) hari ini adalah $ 0.01469119, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NASF ke USD saat ini adalah $ 0.01469119 per NASF.

Nash Smart Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 146,912, dengan suplai yang beredar 10.00M NASF. Selama 24 jam terakhir, NASF diperdagangkan antara $ 0.01453969 (low) dan $ 0.01507634 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03036396, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00595173.

Dalam kinerja jangka pendek, NASF bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan -8.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nash Smart Finance (NASF)

Kapitalisasi Pasar $ 146.91K$ 146.91K $ 146.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 146.91K$ 146.91K $ 146.91K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

