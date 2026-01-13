Berapa harga real-time NBX hari ini?

Harga live NBX berada pada Rp11.1564561523800000, bergerak -0.97% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk BYN?

BYN telah diperdagangkan antara Rp11.07979974118500000 dan Rp11.30269299835200000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan NBX hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana BYN saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa BYN menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk NBX?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1123681902.741300000, NBX berada di peringkat #7827, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami BYN baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan NBX dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp86596.47330600000, sementara ATL-nya adalah Rp2.94293228737200000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar BYN?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (100000000.0 token), kinerja kategori dalam Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.