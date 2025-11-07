Harga Nemo Sum Hari Ini

Harga live Nemo Sum (NEMO) hari ini adalah $ 0.00009915, dengan perubahan 3.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEMO ke USD saat ini adalah $ 0.00009915 per NEMO.

Nemo Sum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 92,073, dengan suplai yang beredar 928.67M NEMO. Selama 24 jam terakhir, NEMO diperdagangkan antara $ 0.00009274 (low) dan $ 0.00010212 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.055695, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004888.

Dalam kinerja jangka pendek, NEMO bergerak +6.34% dalam satu jam terakhir dan -22.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nemo Sum (NEMO)

Kapitalisasi Pasar $ 92.07K$ 92.07K $ 92.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 97.03K$ 97.03K $ 97.03K Suplai Peredaran 928.67M 928.67M 928.67M Total Suplai 978,667,512.6607183 978,667,512.6607183 978,667,512.6607183

