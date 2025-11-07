Harga Neptune Hari Ini

Harga live Neptune (NEPT) hari ini adalah $ 0.052506, dengan perubahan 4.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEPT ke USD saat ini adalah $ 0.052506 per NEPT.

Neptune saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 180,809, dengan suplai yang beredar 3.47M NEPT. Selama 24 jam terakhir, NEPT diperdagangkan antara $ 0.04923782 (low) dan $ 0.052675 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.404177, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04859809.

Dalam kinerja jangka pendek, NEPT bergerak +1.59% dalam satu jam terakhir dan -10.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Neptune (NEPT)

Kapitalisasi Pasar $ 180.81K$ 180.81K $ 180.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Suplai Peredaran 3.47M 3.47M 3.47M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Neptune saat ini adalah $ 180.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEPT adalah 3.47M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.04M.