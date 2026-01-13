Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh NeuroStack?

NeuroStack beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari VISION?

Token ini dihargai sebesar Rp0.241234393325000000, mencatat pergerakan harga sebesar --% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh NeuroStack?

NeuroStack termasuk dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Applications. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan VISION dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari NeuroStack?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp241265895.302340625000, menempatkan aset ini di peringkat #10612. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai VISION yang beredar saat ini?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk NeuroStack hari ini?

Dalam satu hari terakhir, VISION mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, NeuroStack berfluktuasi antara Rp dan Rp, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.