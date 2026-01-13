Harga Neurvona Hari Ini

Harga live Neurvona (NEURVONA) hari ini adalah $ 0.00022099, dengan perubahan 8.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEURVONA ke USD saat ini adalah $ 0.00022099 per NEURVONA.

Neurvona saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 220,984, dengan suplai yang beredar 999.98M NEURVONA. Selama 24 jam terakhir, NEURVONA diperdagangkan antara $ 0.00017685 (low) dan $ 0.00027988 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00053908, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006877.

Dalam kinerja jangka pendek, NEURVONA bergerak -10.84% dalam satu jam terakhir dan +17.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Neurvona (NEURVONA)

Kapitalisasi Pasar $ 220.98K$ 220.98K $ 220.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 220.98K$ 220.98K $ 220.98K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,982,440.036161 999,982,440.036161 999,982,440.036161

Kapitalisasi Pasar Neurvona saat ini adalah $ 220.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEURVONA adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999982440.036161. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 220.98K.