Harga New Born Haggis Pygmy Hippo Hari Ini

Harga live New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) hari ini adalah $ 0.00002928, dengan perubahan 3.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAGGIS ke USD saat ini adalah $ 0.00002928 per HAGGIS.

New Born Haggis Pygmy Hippo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,265, dengan suplai yang beredar 999.55M HAGGIS. Selama 24 jam terakhir, HAGGIS diperdagangkan antara $ 0.00002715 (low) dan $ 0.00002917 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00715708, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002645.

Dalam kinerja jangka pendek, HAGGIS bergerak +0.94% dalam satu jam terakhir dan -12.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Kapitalisasi Pasar $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K Suplai Peredaran 999.55M 999.55M 999.55M Total Suplai 999,554,997.109813 999,554,997.109813 999,554,997.109813

