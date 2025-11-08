Harga NFT Champions Hari Ini

Harga live NFT Champions (CHAMP) hari ini adalah $ 0.00007344, dengan perubahan 0.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHAMP ke USD saat ini adalah $ 0.00007344 per CHAMP.

NFT Champions saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,440, dengan suplai yang beredar 1.00B CHAMP. Selama 24 jam terakhir, CHAMP diperdagangkan antara $ 0.00007272 (low) dan $ 0.00007385 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.095, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007109.

Dalam kinerja jangka pendek, CHAMP bergerak +0.74% dalam satu jam terakhir dan -1.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NFT Champions (CHAMP)

Kapitalisasi Pasar $ 73.44K$ 73.44K $ 73.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.44K$ 73.44K $ 73.44K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar NFT Champions saat ini adalah $ 73.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHAMP adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.44K.