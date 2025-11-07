Harga NFTrade Hari Ini

Harga live NFTrade (NFTD) hari ini adalah $ 0.00220177, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NFTD ke USD saat ini adalah $ 0.00220177 per NFTD.

NFTrade saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 102,558, dengan suplai yang beredar 46.58M NFTD. Selama 24 jam terakhir, NFTD diperdagangkan antara $ 0.00219219 (low) dan $ 0.00221543 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.21, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00197081.

Dalam kinerja jangka pendek, NFTD bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -2.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NFTrade (NFTD)

Kapitalisasi Pasar $ 102.56K$ 102.56K $ 102.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 297.21K$ 297.21K $ 297.21K Suplai Peredaran 46.58M 46.58M 46.58M Total Suplai 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0

Kapitalisasi Pasar NFTrade saat ini adalah $ 102.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NFTD adalah 46.58M, dan total suplainya sebesar 135000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 297.21K.