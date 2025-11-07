Harga NIOB Hari Ini

Harga live NIOB (NIOB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NIOB ke USD saat ini adalah -- per NIOB.

NIOB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 84,597, dengan suplai yang beredar 474.88M NIOB. Selama 24 jam terakhir, NIOB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02637813, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NIOB bergerak -0.21% dalam satu jam terakhir dan -9.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NIOB (NIOB)

Kapitalisasi Pasar $ 84.60K$ 84.60K $ 84.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 106.89K$ 106.89K $ 106.89K Suplai Peredaran 474.88M 474.88M 474.88M Total Suplai 599,999,162.351146 599,999,162.351146 599,999,162.351146

